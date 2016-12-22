В Сургутском государственном университете потушили пожар

В здании Сургутского государственного университета (СурГУ) в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре потушили пожар, который произошел на крыше здания. Об этом заявили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО.

Сообщение о возгорании на крыше учебного заведения поступило в МЧС в 10:54 (8:54 мск). «После прибытия пожарных начальник подразделения сообщил о том, что горения не видно и эвакуация 800 человек была закончена. Эвакуация проводилась самостоятельно, людьми, находившимся в здании», — отметил собеседник РБК.

В 11:03 (9:03 мск) стало известно, что при проведении ремонтных работ загорелась теплоизоляция на площади 1 кв м. Горение потушили «подручными средствами». Выясняются обстоятельства случившегося, уточнили в пресс-службе.

Из-за пожара из здания университета эвакуировали более 800 человек, среди которых 64 сотрудника вуза, сообщает портал Ugra-news.ru. При возгорании никто не пострадал.



