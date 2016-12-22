Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,57 57,05 EUR Нал. 68,94 68,28 USD Бирж. 57,29 +0,07 EUR Бирж. 68,61 +0,20 USD ЦБ. 57,17 +0,17 EUR ЦБ. 68,65 -0,04 EUR/USD 1,20 +0,00 ММВБ 2047,24 +0,15% РТС 1125,65 -0,10% Brent 53,69 -0,45% DJIA 22057,37 +1,19% Nasdaq 6432,26 +1,13% FTSE 7428,10 +0,20%
Генштаб предупредил о росте террористической угрозы на южной границе СНГ
Лента новостей
МИД предупредил о «вымывании» русского языка из образования на Украине 10:59, Политика Адвокату Саакашвили вручили протокол о незаконном пересечении границы 10:54, Политика WP узнала о «контрабандистском» маршруте поставок нефти из России в КНДР 10:41, Политика В Крыму ответили на непризнание выборов на полуострове в ЕС 10:40, Политика О трудовых правах должны знать все: работа – это не только обязанности 10:31, Партнерский материал Неизвестный устроил стрельбу в подземном переходе в Москве 10:27, Общество Соратник Саакашвили заявил о задержании сторонников бывшего губернатора 10:19, Политика Генштаб предупредил о росте террористической угрозы на южной границе СНГ 10:05, Политика Активисты SERB демонтировали c дома Бориса Немцова мемориальную доску 10:05, Общество Туроператоры составили рейтинг самых дешевых пляжных туров октября 09:48, Общество Россияне назвали свои главные страхи 09:29, Общество Главу крупнейшей финансовой пирамиды КНР приговорили к пожизненному сроку 09:13, Общество Франкфурт-2017 онлайн: новый Duster, BMW 6 и другие премьеры 08:47, Авто Ураган «Ирма» ослаб до уровня тропической депрессии 08:46, Общество После подписания контракта с Турцией в Кремле заявили об очереди на С-400 08:29, Политика Венгрия пожаловалась в ООН и ОБСЕ на украинский закон об образовании 08:27, Политика Последствия «Ирмы» во Флориде. Фоторепортаж 08:11, Фотогалерея  Создатель браузера Tor рассказал о возможном способе его блокировки 08:10, Технологии и медиа Три улицы и два городских сквера в Москве получили названия 08:03, Недвижимость Кремль начал формировать новый список доверенных лиц Путина 08:00, Политика Reuters узнал о подготовке новой «агрессивной» политики США против Ирана 07:57, Политика СМИ сообщили о сокращении пенсий в России в ближайшие три года 07:44, Экономика МИД Китая выступил против размещения американского ПРО в Южной Корее 07:31, Политика Выпускники МГУ вошли в топ-15 самых успешных в мире в рейтинге QS 07:05, Общество На юге России стартовали крупные командно-штабные учения 06:51, Политика В Бельгии убили мэра города Мускрон 06:21, Общество Социологи сообщили о знавших о выборах 10 сентября 80% москвичей 06:06, Политика Мэй назвала принятие «билля об отмене» законов ЕС «историческим» 05:40, Политика
Генштаб предупредил о росте террористической угрозы на южной границе СНГ
Политика, 10:05
0
Генштаб предупредил о росте террористической угрозы на южной границе СНГ

На южной границе Содружества Независимых Государств усиливается террористическая угроза. Об этом, как передает ТАСС, заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Сергей Истраков после заседания комитета начальников штабов Вооруженных сил государств СНГ, прошедшего в Бишкеке.

«Следует отметить, что анализ современных вызовов и угроз безопасности государств Содружества отчетливо свидетельствует, что террористическая опасность сохраняется, а на южных границах СНГ она даже усиливается», — заявил он.

По его словам, в ходе заседания командование армий стран, входящих в СНГ, согласовало план совместных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности Содружества. На встрече представители штабов обменялись опытом и договорились о развитии взаимодействия. Россия на заседании представила свои собственные наработки, связанные с опытом операции в Сирии. «Исходя из практики действий российских военнослужащих против отрядов террористов в Сирии, была представлена информация об особенностях подготовки и действий специалистов в области разминирования и радиационно-химической и биологической защиты», — рассказал Истраков.

Всего в заседании приняли участие представители штабов Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, России, Узбекистана и Таджикистана. По его итогам было подписано 11 документов об укреплении военного сотрудничества стран.

В апреле глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что основу террористического подполья в России составляют трудовые мигранты, прибывающие из стран СНГ, в частности из Центральной Азии. В связи с этим он призвал принять меры по повышению ответственности должностных лиц, контролирующих соблюдение миграционного законодательства.

Теги: терроризм , СНГ , Генштаб
Главное
Кремль начал формировать новый список доверенных лиц Путина Политика
Материалы по теме
Глава ФСБ назвал трудовых мигрантов из СНГ костяком групп террористов Политика
В семи странах СНГ началась масштабная проверка системы ПВО Политика
Суд Польши приговорил трех чеченцев к лишению свободы за терроризм Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку