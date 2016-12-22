Генштаб предупредил о росте террористической угрозы на южной границе СНГ

На южной границе Содружества Независимых Государств усиливается террористическая угроза. Об этом, как передает ТАСС, заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Сергей Истраков после заседания комитета начальников штабов Вооруженных сил государств СНГ, прошедшего в Бишкеке.

«Следует отметить, что анализ современных вызовов и угроз безопасности государств Содружества отчетливо свидетельствует, что террористическая опасность сохраняется, а на южных границах СНГ она даже усиливается», — заявил он.

По его словам, в ходе заседания командование армий стран, входящих в СНГ, согласовало план совместных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности Содружества. На встрече представители штабов обменялись опытом и договорились о развитии взаимодействия. Россия на заседании представила свои собственные наработки, связанные с опытом операции в Сирии. «Исходя из практики действий российских военнослужащих против отрядов террористов в Сирии, была представлена информация об особенностях подготовки и действий специалистов в области разминирования и радиационно-химической и биологической защиты», — рассказал Истраков.

Всего в заседании приняли участие представители штабов Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, России, Узбекистана и Таджикистана. По его итогам было подписано 11 документов об укреплении военного сотрудничества стран.

В апреле глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что основу террористического подполья в России составляют трудовые мигранты, прибывающие из стран СНГ, в частности из Центральной Азии. В связи с этим он призвал принять меры по повышению ответственности должностных лиц, контролирующих соблюдение миграционного законодательства.