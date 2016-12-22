Туроператоры составили рейтинг самых дешевых пляжных туров октября

Ассоциация туроператоров России (АТОР) подготовила рейтинг самых дешевых пляжных туров с вылетом из Москвы 30 сентября. Дешевле всего недельная путевка в октябре обойдется туристам, летящим в Сочи, следует из рейтинга, опубликованного на сайте АТОР.

Стоимость самого дешевого тура в Большой Сочи, исходя из выбранных ассоциацией критериев, составила 20 603 руб. на двоих. Путевка предполагает проживание в трехзвездочном отеле. В число самых дешевых направлений также вошла Анапа (23 137 руб.). Самым дешевым зарубежным направлением оказалась Греция: стоимость недельной путевки туда с проживанием для двоих начинается от 23 319 руб.

В пятерку самых дешевых пляжных курортов в октябре, по рейтингу туроператоров, вошли также Крым и Италия. При этом, отмечает АТОР, с концом пляжного сезона цены на недельный тур в Крым значительно поднялись. Согласно рейтингу туров, подготовленному ассоциацией к сентябрю, Крым был самым дешевым направлением для пляжного туризма. Цена недельной путевки туда начиналась от 19,3 тыс. руб.