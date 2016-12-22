В Бельгии убили мэра города Мускрон

В Бельгии убили бургомистра города Мускрон ​Альфреда Гаденна. По данным бельгийского издания Le Sour, тело мэра обнаружили на кладбище, расположенном рядом с его домом.

По данным французской газеты ​La Voix Du Nord, неизвестный напал на политика с ножом. Инцидент произошел в 20:00 по местному времени, когда мэр направился к кладбищу, расположенному возле его дома. Нападавший поджидал Гаденна, после убийства он сдался полиции. О мотивах убийства 71-летнего бургомистра не сообщается.

Альфред Гаденн был членом Социально-христианской партии, занимал пост мэра Мускрона с 2006 года. Свои соболезнования семье погибшего принес премьер-министр страны Чарльз Мишель.