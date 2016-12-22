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Социологи сообщили о знавших о выборах 10 сентября 80% москвичей
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Социологи сообщили о знавших о выборах 10 сентября 80% москвичей
Политика, 06:06
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Социологи сообщили о знавших о выборах 10 сентября 80% москвичей

Более 80% избирателей Москвы «были проинформированы» о предстоящих 10 сентября выборах муниципальных депутатов. При этом явка на выборах в столице составила 14,82%. Об этом говорится в результатах опроса Центра политических технологий, поступившем в ТАСС.

«82% москвичей ответили утвердительно на вопрос, знали ли они заранее о том, что 10 сентября в городе состоятся такие выборы. Среди пользователей интернета этот показатель составил 83%, непользователей — 77%», — сказано в сообщении.

При этом на вопрос, приняли ли они сами участие в голосовании, утвердительно ответили только 25% респондентов. ​

Согласно отчету, эксперты Центра объяснили превышение положительных ответов тем, что люди чаще сообщают о «социально одобряемом» поведении, даже если они не делали того, о чем говорят. Также на ответы могло повлиять широкое обсуждение выборов, что «заставило» опрашиваемых пожалеть о том, что они не участвовали в голосовании.

Выборы в Москве прошли при низкой явке и масштабном надомном голосовании
Политика

В воскресенье, 10 сентября, в Москве прошли муниципальные выборы. Как сообщал РБК глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, явка по столице составила 14,82%. Это меньше, чем было зафиксировано на двух последних думских кампаниях.

Кандидаты от объединенной оппозиции получили большинство голосов более чем в десяти районах столицы. Согласно подсчетам штаба экс-депутата Дмитрия Гудкова, кандидаты в мундепы (партии ПАРНАС и «Яблоко»), которых поддержал штаб, получат большинство голосов минимум в 13 районах Москвы.

Теги: Москва , Выборы
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