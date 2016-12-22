В базу данных украинского «Миротворца» внесли Юлию Тимошенко

Украинский сайт «Миротворец» включил в черный список ​главу партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко за «сознательное» нарушение украинской границы. Об этом «Миротворец» сообщил на своей странице в Facebook.

Кроме того, «Миротворец» обвинил Тимошенко в организации и подготовке к «незаконному перемещению лица без гражданства» Михаила Саакашвили через кордон Украины, а также в участии «в нападении на режимный объект». По данным портала, на Тимошенко заведено уголовное дело.

Видео: Страна.ua / YouTube

Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье, 10 сентября, при поддержке сторонников, в том числе депутатов Верховной рады, среди которых была Тимошенко, прорвался через кордоны пограничников в пункте пропуска «Шегини» и попал на территорию страны из Польши. Границу Саакашвили и сторонники пересекли с дракой, силой продавив цепь пограничников.

Ранее «Миротворец» вносил в свою базу лиц российского гражданства за посещение Крыма, а также журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет «изменниками родины».

