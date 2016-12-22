В Московском метро назвали причину столкновения поезда со стеной

Столкновение поезда со стеной в тупиковом тоннеле станции метро «Щелковская» Арбатско-Покровской линии произошло из-за потери управления. Об этом РБК рассказала и.о. замначальника службы внешних связей ГУП «Московский метрополитен» Надежда Доржиева.

По ее словам, инцидент произошел 10 сентября 2017 года в 17:45 мск при выполнении работ на технологических путях за пределами станции «Щелковская». Машинист не справился с управлением поезда, который следовал в тупик без пассажиров. Поезд снес стопорную призму и частично разрушил кирпичную стену. В результате инцидента никто не пострадал, машинист успел выпрыгнуть из кабины состава. Для обеспечения безопасности движение на восточном участке Арбатско-Покровской линии было приостановлено. В частности, были закрыты станции «Щелковская», «Измайловская» и «Партизанская».

После обследования служебного тоннеля и путей станция «Щелковская» была открыта, движение восстановлено и введено в график. «Данный инцидент не повлиял на безопасность движения других поездов и безопасность пассажиров. В настоящее время руководством Московского метрополитена выясняются причины инцидента», — заявила Доржиева.

По предварительным данным причиной послужил человеческий фактор, технической неисправности поезда обнаружено не было. На данный момент предполагаемые виновные временно отстранены от работы.

Ранее глава профсоюза работников метрополитена Николай Гостев сообщил о том, что причиной столкновения мог стать отказ тормозов. Гостев подчеркнул, что работники метрополитена недовольны техническим состоянием вагонов, как старых, так и новых.