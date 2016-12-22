В Челябинске эвакуировали торговые центры после звонка о минировании

В полицию поступила информация о нахождении подозрительных предметов в торгово-развлекательных комплексах (ТРК) Челябинска, сообщил РБК дежурный ГУ МВД России по Челябинской области. «Сотрудники проверяют данную информацию (о нахождение подозрительных предметов) и проводят соответствующие мероприятия. Пока не владею информацией о количестве эвакуированных людей и из каких именно центров», — заявил дежурный.

Как сообщает телеканал «Первый областной» со ссылкой на очевидцев, людей эвакуировали из крупнейших челябинских ТРК — «Родник» и «Алмаз».

По информации издания 74.ru, эвакуация также проходит в ТРК «Радуга» и «Горки». Посетители ТРК «Фокус», «Фиеста», «Гагарин-Парк» тоже были эвакуированы.

Видео: 74.ru

Сотрудники полиции выводили людей даже с киносеансов. По словам очевидца Всеволода Звездина, посетителям кинотеатра «Алмаз» пообещали вернуть деньги за билеты. «После того, как начал говорить мужчина (по громкой связи) об опасности пожара, все сами встали и начали выходить [из кинозала]. Из билетеров никто не зашел, не объявил об эвакуации, не включил свет. В общем, никаких действий предпринято не было», — сообщил Звездин изданию 74.ru.

В Уфе также проходит эвакуация ТРК из-за угрозы теракта. Об этом сообщает портал U1. В частности, людей вывели из ТРК «Башкирия», «Мега», «Центральный», «Гостиный двор» и «Свердловский». В Омске из-за звонка о минировании ТРК людей эвакуировали из комплексов «Миллениум», «Мега», «Маяк», а также из нескольких школ. Об этом сообщал портал bk55. Из-за угрозы теракта людей вывели и из здания омской администрации.