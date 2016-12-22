Трамвай насмерть сбил пешехода на Бауманской улице в Москве. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного ГИБДД.

По данным собеседника РБК, ЧП произошло рядом с домом по адресу Бауманская, 5 примерно в 20:00 мск. «Обстоятельства происшествия выясняются», — добавили в пресс-службе.

Об инциденте также сообщило агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

В середине августа на проспекте Мира в районе дома №163 трамвай насмерть сбил пешехода. Человек скончался на месте от полученных т​равм.