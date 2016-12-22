Вандалы повредили купол и окно в медиацентре парка «Зарядье» в Москве

Вандалы повредили конструкции стеклянного купола «Медиацентра» и зеленые насаждения в открывшемся на днях парке «Зарядье» в Москве. Об этом заявила директор по проектированию гражданских проектов АО «Мосинжпроект» Галина Гордюшина, говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте столичной мэрии.

Характер повреждения одного из участков купола говорит о том, что в отношении него применяли «какое-то физическое воздействие», уточнила Гордюшина. Треснуло и световое окно на крыше павильона «Медиацентр». По словам собеседника мэрии, это произошло «не из-за того, что по нему прошлись или попрыгали, — материал выдерживает до 300 кг. Это явно произошло от удара каким-то предметом».

Поврежденные элементы планируют восстановить в «кратчайшие сроки», но это будет непросто, так как стекла разные и спроектированы по специальной технологии. Заменить один стеклянный элемент дорого и сложно технически, подчеркнула Гордюшина, — для этого нужно специально изготовить новый сегмент.

Она отметила, что посетителям можно не опасаться осколков, ведь стекла состоят из нескольких слоев, которые скреплены специальной полимерной пленкой.

Директор «Зарядья» Павел Трехлеб призвал граждан уважать труд «огромной команды людей», которая работала, чтобы успеть открыть парк ко Дню города. «Хотелось бы обратиться ко всем посетителям с просьбой быть более внимательными, беречь парк, созданный специально для вас», — заключил глава парка.

В субботу, 9 сентября, в Москве отпраздновали День города. В этот день мэр Москвы Сергей Собянин и президент России Владимир Путин открыли парк «Зарядье» в центре города. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что строительство парка обошлось в 14 млрд руб.

В «Зарядье» расположен амфитеатр с садом на крыше, который частично накрывает стеклянная крыша. Это самая крупная в мире светопрозрачная конструкция без ограждающих стен. Она соединяется с концертным залом только с восточной стороны. Площадь строения — 8,7 тыс. кв. м

На территории парка находятся шесть подземно-надземных пространств: куполообразный интерактивный «Медиацентр», комплекс «Заповедное посольство» с ледяной пещерой внутри, рестораны и кафе, исторический пассаж с археологической экспозицией. В 2018 году в парке завершат строительство филармонии.