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Вандалы повредили купол и окно в медиацентре парка «Зарядье» в Москве
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Вандалы повредили купол и окно в медиацентре парка «Зарядье» в Москве
Общество, 20:10
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Вандалы повредили купол и окно в медиацентре парка «Зарядье» в Москве

Вандалы повредили конструкции стеклянного купола «Медиацентра» и зеленые насаждения в открывшемся на днях парке «Зарядье» в Москве. Об этом заявила директор по проектированию гражданских проектов АО «Мосинжпроект» Галина Гордюшина, говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте столичной мэрии.

Характер повреждения одного из участков купола говорит о том, что в отношении него применяли «какое-то физическое воздействие», уточнила Гордюшина. Треснуло и световое окно на крыше павильона «Медиацентр». По словам собеседника мэрии, это произошло «не из-за того, что по нему прошлись или попрыгали, — материал выдерживает до 300 кг. Это явно произошло от удара каким-то предметом».

Поврежденные элементы планируют восстановить в «кратчайшие сроки», но это будет непросто, так как стекла разные и спроектированы по специальной технологии. Заменить один стеклянный элемент дорого и сложно технически, подчеркнула Гордюшина, — для этого нужно специально изготовить новый сегмент.

Она отметила, что посетителям можно не опасаться осколков, ведь стекла состоят из нескольких слоев, которые скреплены специальной полимерной пленкой.

Путин открыл у Кремля парк «Зарядье» стоимостью 14 млрд руб. Фотогалерея Еще 13 фото
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Директор «Зарядья» Павел Трехлеб призвал граждан уважать труд «огромной команды людей», которая работала, чтобы успеть открыть парк ко Дню города. «Хотелось бы обратиться ко всем посетителям с просьбой быть более внимательными, беречь парк, созданный специально для вас», — заключил глава парка.

Москва отпраздновала День города. Фоторепортаж
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В субботу, 9 сентября, в Москве отпраздновали День города. В этот день мэр Москвы Сергей Собянин и президент России Владимир Путин открыли парк «Зарядье» в центре города. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что строительство парка обошлось в 14 млрд руб.

В «Зарядье» расположен амфитеатр с садом на крыше, который частично накрывает стеклянная крыша. Это самая крупная в мире светопрозрачная конструкция без ограждающих стен. Она соединяется с концертным залом только с восточной стороны. Площадь строения — 8,7 тыс. кв. м

На территории парка находятся шесть подземно-надземных пространств: куполообразный интерактивный «Медиацентр», комплекс «Заповедное посольство» с ледяной пещерой внутри, рестораны и кафе, исторический пассаж с археологической экспозицией. В 2018 году в парке завершат строительство филармонии.

Теги: Москва , вандалы , парк «Зарядье» , Павел Трехлеб
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