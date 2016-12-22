В швейцарском Кьяссо начнут принимать налоги в биткоинах

Жители швейцарского города Кьяссо, расположенного на юге кантона Тичино на границе с Италией, с 2018 года смогут вносить налоговые платежи в биткоинах. Об этом сообщает издание swissinfo.ch.

Для того чтобы расплатиться криптовалютой, вносимая сумма должна быть не менее 250 швейцарских франков. Отмечается, что власти города приняли такое решение после того, как ряд компаний, занимающихся развитием блокчейна, заявил о планах разместить свои научные и производственные мощности в Кьяссо.

Мэр города Бруно Арригони сообщил изданию, что в скором времени кантон Тичино сможет стать в один ряд с кантоном Цуг, который считается одним из ведущих центров по развитию технологий блокчейна в Швейцарии. Он подчеркнул, что власти кантона Тичино видят в криптовалюте многообещающую замену банковскому сектору, ранее «игравшему роль важного локомотива локальной экономики».

Швейцария в 2018 году перейдет на новые стандарты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в области обмена налоговой и банковской информацией. Издание отмечает, что в связи с этим бизнес на основе банковской тайны утратит для страны былое значение.