Британский актер Рэйф Файнс получил гражданство Сербии

Британский актер Рейф Файнс получил гражданство Сербии, сообщает сербская газета «Вечерние новости».

Соответствующий указ подписала премьер-министр страны Ана Брнабич.

Файнс часто посещает Сербию. В 2010 году он находился в стране на съемках фильма «Кориолан» — адаптации пьесы Уильяма Шекспира. Также в июне он был замечен в качестве гостя на инаугурации президента страны Александра Вучича. Сейчас, по данным The Balkan Insight, он снимает свой второй фильм в Белграде, который посвящен советскому актеру балета Рудольфу Нуриеву. Файнс работает в Сербии в сотрудничестве с Белградской филармонией.

Карьеру в кино Файнс начал в 1990 году. Файнс номинировался на «Оскар» за роли в фильмах «Список Шиндлера» и «Английский пациент». В 1997 он сыграл роль студента Иванова в одноименной пьесе Антона Чехова в постановке лондонского театра «Алмейда». Всего Файнс сыграл в 58 фильмах и сериалах, в том числе в четырех фильмах франшизы о Гарри Поттере, картине «Залечь на дно в Брюгге», двух фильмах о Джеймсе Бонде («Спектр», «Координаты Скайфолл»), в американско-британской экранизации Евгения Онегина и других лентах.