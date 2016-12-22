СКР провел обыски в администрации Невского района Санкт-Петербурга

Сотрудники управления Следственного комитета России (СКР) по Санкт-Петербургу провели обыски в администрации Невского района города. Об этом ТАСС сообщил представитель СКР.

«Мы подтверждаем факт проведения обысков в администрации Невского района. Следственные действия прошли по делу о несанкционированной свалке», — заявил представитель СКР. Он также сообщил о возбуждении уголовного дела по данному факту, не уточнив, по какой статье. Собеседник ТАСС также не сообщил о наличии подозреваемых среди чиновников администрации Невского района. В самой администрации также подтвердили информацию об обысках.

Ранее 11 сентября «Фонтанка» сообщала, что следователи ведут обыск в администрации Невского района. По данным газеты, обыск ведется также и в кабинете главы администрации Алексея Гульчука. По информации «Фонтанки», обыски проходят в связи с возбуждением уголовного дела по статьям, предусматривающим ответственность за незаконное предпринимательство и экологические нарушения.

«Фонтанка» сообщает, что дела были возбуждены из-за свалки в промышленной зоне «Обухово». По данным газеты, по этому делу также задержали и поместили под домашний арест заместителя прокурора Невского района Виктора Григорьева.

В начале августа губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко во время рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным сообщил об устранении свалок в городе.

Полтавченко заявил, что власти города уже прекратили прием мусора на территорию свалки в Новоселках в поселке Левашово Выборгского района Санкт-Петербурга и начали ее рекультивацию. Он подчеркнул, что свалка «огромная». Полтавченко также сообщил Путину о планах построить завод по утилизации мусора. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в начале августа также сообщил, что мусорные полигоны в стране нужно или закрывать, или рекультивировать.