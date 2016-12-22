В Кировской области открылся музей Дзержинского

В селе Кай Кировской области открылся дом-музей Феликса Дзержинского, говорится в сообщении компании «Уралхим», участвовавшей в восстановлении памятника. Письмо компании поступило в РБК.

Как говорится в сообщении, в церемонии открытия музея принимали участие должностные лица ФСБ и депутаты Госдумы. В частности, присутствовали заместитель начальника управления службы организационно-кадровой работы ФСБ Сергей Шишкалов, начальник регионального управления ведомства Сергей Мочалов, глава совета ветеранов ФСБ Александр Жданьков, председатель комитета Государственной думы по обороне Владимир Шаманов, депутаты Рахим Азимов и Николай Земцов, а также другие должностные лица. Открытие музея было приурочено к столетию органов госбезопасности и 140-летию со дня рождения основателя ВЧК Феликса Дзержинского.

Как говорится в сообщении «Уралхима», восстановление музея было инициативой местных жителей. Курировал работы по его строительству депутат Рахим Азимов. В 2015 году местные жители обратились к депутату с просьбой восстановить музей. В 2016 году началось строительство нового здания музея. «Уралхим» выделил на это 50 млн руб. Согласно информации с личного сайта Азимова, в 2013–2015 годах он работал в «Уралхиме», достигнув должности заместителя директора по социальным вопросам и взаимодействию с органами власти Кирово-Чепецкого химкомбината.

Дом-музей Дзержинского существовал в селе Кай Вятской губернии (ныне — Кировская область) с 1938 по 1994 год. В этом населенном пункте будущий основатель ВЧК находился в ссылке в 1898–1899-х годах за революционную пропаганду среди рабочих. В 1899 году Дзержинский бежал из ссылки.