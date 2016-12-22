На Байконуре утвердили новый экипаж МКС

Государственная комиссия на космодроме Байконур утвердила новый экипаж космического корабля «Союз МС-06», который отправится на Международную космическую станцию (МКС) 13 сентября. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Роскосмоса».

В состав нового экипажа вошли командир корабля Александр Мисуркин («Роскосмос»), а также бортинженеры — астронавты NASA Марк Ванде Хей и Джозеф Акаба. Дублерами утверждены командир корабля Антон Шкаплеров («Роскосмос») и бортинженеры — астронавты NASA Скотт Тингл и Шеннон Уокер.

Запуск «Союза» с основным экипажем состоится 13 сентября в 00:17 мск с космодрома Байконур. Полет корабля пройдет по четырехвитковой системе. Стыковка с МКС запланирована на 05:57 мск 13 сентября, она пройдет в автоматическом режиме.

Предыдущий запуск корабля к МКС состоялся 28 июля 2017 года. На борту «Союза МС-05» находились командир корабля, Герой России, космонавт Сергей Рязанский, астронавт NASA Рэндольф Брезник и астронавт Европейского космического агентства Паоло Несполи. Длительность экспедиции составляет 139 суток.

В конце августа высоту орбиты полета МКС увеличили на 600 м. Для этого были применены двигатели пристыкованного к МКС космического грузовика «Прогресс МС-06». Двигатели работали 177 секунд, после этого орбита станции была скорректирована. Средняя высота орбиты МКС теперь составляет 404,2 км.