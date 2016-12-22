Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Твое право
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,56 57,12 EUR Нал. 69,07 68,44 USD Бирж. 57,18 -0,19 EUR Бирж. 68,52 -0,51 USD ЦБ. 57,17 +0,17 EUR ЦБ. 68,65 -0,04 EUR/USD 1,20 -0,01 ММВБ 2041,60 +0,44% РТС 1124,70 +0,45% Brent 53,65 -0,19% DJIA 22014,00 +0,99% Nasdaq 6419,64 +0,93% FTSE 7409,24 +0,43%
На Байконуре утвердили новый экипаж МКС
Лента новостей
«Росатом» создал трейдера для торговли ураном 18:16, Бизнес В Кировской области открылся музей Дзержинского 18:13, Общество Кольцо фортуны: как техасский ресторатор установил новый рекорд в NBA 18:05, Свое дело СКР провел обыски в администрации Невского района Санкт-Петербурга 18:03, Общество Киевскому «Динамо» засчитали поражение за отказ сыграть в Мариуполе 18:00, Спорт Владелец одной из сожженных «за «Матильду» машин выступил против фильма 17:59, Общество Гендиректором «Россетей» стал экс-руководитель департамента ЖКХ Москвы 17:43, Общество На Байконуре утвердили новый экипаж МКС 17:43, Технологии и медиа «Эхо Москвы» сообщило об обысках в своем псковском офисе 17:41, Общество В профсоюзе метро назвали возможную причину столкновения поезда со стеной 17:41, Общество СМИ сообщили о погроме в Индийском визовом центре в Москве 17:36, Общество Зюганов ответил на «угрозы» Жириновского о запуске пропаганды против КПРФ 17:34, Политика Путин прислушался к советам Меркель о размещении миротворцев в Донбассе 17:31, Политика Аваков подсчитал пересекших украинскую границу сторонников Саакашвили 17:29, Политика Аваков рассказал о явившихся на регистрацию сторонниках Саакашвили 17:29, Политика В посольстве США прокомментировали слова Лаврова о сокращении дипломатов 17:24, Политика Костин рассказал о начале эры появления «новых Сбербанков» 17:17, Финансы Новак присвоил Сечину звание «Почетный работник ТЭК» 17:13, Общество СМИ узнали о переизбрании Сечина главой совета директоров «Роснефтегаза» 17:05, Бизнес Леонтьев отказался комментировать ответ «иссохшегося от злобы» Улюкаева 17:04, Политика В Саратове назначили исполняющего обязанности мэра 16:59, Политика В Чувашии при столкновении рельсового автобуса с грузовиком погиб человек 16:49, Общество В движении на МЦК произошел сбой из-за выехавшего на пути автомобиля 16:41, Общество Ученые заявили об отсутствии последствий для Земли от вспышки на Солнце 16:38, Технологии и медиа Замглавы «Роскосмоса» покинул госкорпорацию из-за болезни 16:35, Бизнес АвтоВАЗ отправил в серийное производство две новинки 16:34, Авто Число ездивших в Россию украинцев выросло более чем в полтора раза 16:27, Общество Власти Кубы заявили о 10 жертвах урагана «Ирма» 16:26, Общество
На Байконуре утвердили новый экипаж МКС
Технологии и медиа, 17:43
0
На Байконуре утвердили новый экипаж МКС

Государственная комиссия на космодроме Байконур утвердила новый экипаж космического корабля «Союз МС-06», который отправится на Международную космическую станцию (МКС) 13 сентября. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Роскосмоса».

В состав нового экипажа вошли командир корабля Александр Мисуркин («Роскосмос»), а также бортинженеры — астронавты NASA Марк Ванде Хей и Джозеф Акаба. Дублерами утверждены командир корабля Антон Шкаплеров («Роскосмос») и бортинженеры — астронавты NASA Скотт Тингл и Шеннон Уокер.

Запуск «Союза» с основным экипажем состоится 13 сентября в 00:17 мск с космодрома Байконур. Полет корабля пройдет по четырехвитковой системе. Стыковка с МКС запланирована на 05:57 мск 13 сентября, она пройдет в автоматическом режиме.

Предыдущий запуск корабля к МКС состоялся 28 июля 2017 года. На борту «Союза МС-05» находились командир корабля, Герой России, космонавт Сергей Рязанский, астронавт NASA Рэндольф Брезник и астронавт Европейского космического агентства Паоло Несполи. Длительность экспедиции составляет 139 суток.

В конце августа высоту орбиты полета МКС увеличили на 600 м. Для этого были применены двигатели пристыкованного к МКС космического грузовика «Прогресс МС-06». Двигатели работали 177 секунд, после этого орбита станции была скорректирована. Средняя высота орбиты МКС теперь составляет 404,2 км.

Теги: NASA , МКС , Байконур , «Роскосмос»
Главное
Путин прислушался к советам Меркель о размещении миротворцев в Донбассе Политика
Материалы по теме
Экипаж МКС перешел в укрытие из-за вспышки на Солнце Технологии и медиа
«Союз МС-04» отстыковался от МКС Общество
Высоту орбиты полета МКС увеличили на 600 метров Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку