В профсоюзе метро назвали возможную причину столкновения поезда со стеной

Причиной столкновения поезда метро со стеной в тупиковом тоннеле станции метро «Щелковская» мог стать отказ тормозов, сообщил «МК» глава профсоюза работников метрополитена Николай Гостев.

Гостев объяснил, что инцидент произошел в тупике станции, в который входят поезда перед тем, как отправиться в обратную сторону. Глава профсоюза отметил, что у работников метрополитена есть претензии по поводу технического состояния вагонов, как старых, так и недавно поступивших в распоряжение метрополитена.

Он добавил, что по факту происшествия проводится проверка.

​Телеканал «Звезда» со ссылкой на экстренные службы города, в свою очередь, сообщил, что столкновение на «Щелковской» могло произойти из-за отказа тормозной автоматики поезда. Источник телеканала исключил версию о том, что машинист уснул во время движения поезда.

О том, что поезд метро не смог остановиться в тупиковом тоннеле на станции метро «Щелковская», сообщил телеканал «360° Подмосковье» 10 сентября. Состав снес стопорную призму и частично разрушил кирпичную стену. Сам машинист не пострадал, так как успел выпрыгнуть из кабины состава. В момент столкновения пассажиров в вагонах поезда не было. Из-за происшествия был закрыт вход на три станции Арбатско-Покровской ветки столичного метрополитена — «Щелковская», «Измайловская» и «Партизанская». 10 сентября пресс-службой метрополитена причиной сбоя назывались неполадки в электроснабжении.