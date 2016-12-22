Гендиректором «Россетей» стал экс-руководитель департамента ЖКХ Москвы

Совет директоров ПАО «Россети» назначил гендиректором компании экс-главу департамента ЖКХ Москвы Павла Ливинского. Сообщение об этом размещено на сайте компании».

«Вся трудовая деятельность Ливинского связана с энергетикой: после окончания обучения он занимал руководящие должности в крупных энергетических компаниях в разных регионах России», — подчеркивается в сообщении о его назначении. Ливинский вступил в должность 11 сентября.

О том, что правительство России решило рекомендовать Ливинского на эту должность, стало известно после его встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым в конце августа.

Медведев тогда подчеркнул, что «Россети» имеют большое значение для российской экономики, а также указал на то, что у Ливинского уже есть опыт работы в энергетической сфере: с 2006 по 2013 год он был замгендиректора в Московской городской электросетевой компании, а позже возглавил ОАО «Объединенная энергетическая компания».

С 2013 по 2017 год Ливинский возглавлял департамент топливно-энергетического хозяйства Москвы, а после объединения этого департамента с департаментом ЖКХ и благоустройства в марте 2017 года Ливинский стал главой объединенного департамента.

На новом посту Ливинский заменил Олега Бударгина, к которому, по данным РБК, накопилось «много вопросов», в том числе и из-за конфликта московских властей с «дочкой» «Россетей», компанией МОЭСК.

На смену Ливинскому в департаменте ЖКХ Москвы столичный мэр Сергей Собянин назначил экс-гендиректора АО «Мосгаз» Гасана Гасангаджиева.