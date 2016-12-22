СМИ сообщили о погроме в Индийском визовом центре в Москве

В Москве в Индийском визовом центре неизвестный мужчина разбил аппаратуру. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, передает агентство «Москва».



Как рассказал собеседник агентства, инцидент произошел в визовом центре, который находится на улице Новый Арбат. По его словам, в полицию сообщили о хулиганских действиях в здании. Он отметил, что мужчина бил аппаратуру. Какую именно аппаратуру неизвестный разбил, источник агентства не уточнил.

На место происшествия выехали сотрудники полиции для проверки информации.

В кол-центре Индийского посольства в Москве заявили РБК, что о погроме в визовом центре им ничего не известно. «В данный момент всё нормально», — сказал собеседник РБК.