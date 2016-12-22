Путин поручил уравнять МРОТ и прожиточный минимум к началу 2019 года

Принципиальная задача уравнивания минимального размера оплаты труда (МРОТ) с прожиточным минимумом должна быть решена до конца 2018 года, заявил президент России Владимир Путин.
В ходе совещания с членами правительства глава государства призвал «преодолеть ситуацию, когда минимально возможная заработная плата не покрывает даже базовые расходы граждан».
«Предлагаю… не позднее, а если правительство посчитает возможным, и раньше, но не позднее 1 января 2019 года приравнять МРОТ и прожиточный минимум. Я прошу правительство внести соответствующие предложения в Государственную думу вместе с проектом федерального бюджета на ближайшую трехлетку», — сказал Путин (цитата по «РИА Новости»).
В мае 2017 года премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что план правительства предусматривает уравнивание МРОТ и прожиточного минимума в течение двух лет.