СМИ узнали о переизбрании Сечина главой совета директоров «Роснефтегаза»

Исполнительный директор и предправления «Роснефти» Игорь Сечин останется председателем совета директоров «Роснефтегаза», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. Таким образом, Сечин будет возглавлять совет шестой год подряд.Как пояснил собеседник агентства, специальная директива правительства предписывает членам совета директоров «Роснефтегаза», представителям государства в совете директоров нефтяной компании голосовать за избрание председателем совета Сечина.
Игорь Сечин возглавил совет директоров «Роснефтегаза» в 2006 году. Спустя шесть лет, в 2012 году, в течение некоторого времени этот пост ненадолго отошел к главе Газпромбанка Андрею Акимову. Согласно данным СПАРК, в настоящее время в совет директоров компании помимо Сечина входят Андрей Акимов, президент компании «АЛРОСА» Сергей Иванов, замглавы Минфина Андрей Иванов и вице-президент «Транснефти» Лариса Каланда.
«Роснефтегаз» владеет 50% плюс одной акцией «Роснефти», 10,97% «Газпрома» и 26,36% «Интер РАО». Весь пакет ценных бумаг «Роснефтегаза» контролируются, в свою очередь, государством в лице Росимущества.