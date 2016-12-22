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СМИ узнали о переизбрании Сечина главой совета директоров «Роснефтегаза»
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СМИ узнали о переизбрании Сечина главой совета директоров «Роснефтегаза»
Бизнес, 17:05
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СМИ узнали о переизбрании Сечина главой совета директоров «Роснефтегаза»

Исполнительный директор и предправления «Роснефти» Игорь Сечин останется председателем совета директоров «Роснефтегаза», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. Таким образом, Сечин будет возглавлять совет шестой год подряд.

​Как пояснил собеседник агентства, специальная директива правительства предписывает членам совета директоров «Роснефтегаза», представителям государства в совете директоров нефтяной компании голосовать за избрание председателем совета Сечина.

Игорь Сечин возглавил совет директоров «Роснефтегаза» в 2006 году. Спустя шесть лет, в 2012 году, в течение некоторого времени этот пост ненадолго отошел к главе Газпромбанка Андрею Акимову. Согласно данным СПАРК, в настоящее время в совет директоров компании помимо Сечина входят Андрей Акимов, президент компании «АЛРОСА» Сергей Иванов, замглавы Минфина Андрей Иванов и вице-президент «Транснефти» Лариса Каланда.

«Роснефтегаз» владеет 50% плюс одной акцией «Роснефти», 10,97% «Газпрома» и 26,36% «Интер РАО». Весь пакет ценных бумаг «Роснефтегаза» контролируются, в свою очередь, государством в лице Росимущества.

Теги: Игорь Сечин , "Роснефтегаз"
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