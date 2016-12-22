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В Чувашии при столкновении рельсового автобуса с грузовиком погиб человек
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В Чувашии при столкновении рельсового автобуса с грузовиком погиб человек
Общество, 16:49
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В Чувашии при столкновении рельсового автобуса с грузовиком погиб человек

В Чувашии на железнодорожном переезде в Ибресинском районе произошло ДТП с участием рельсового железнодорожного автобуса из одного вагона и грузовика, сообщили РБК в пресс-службе МВД по Чувашской республике.

«11 сентября в 14 часов в Ибресинском районе на автодороге М7 недалеко от населенного пункта Климово произошло ДТП с участием самосвала Shacman и пригородного рельсового ж/д автобуса», — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля пытался проскочить переезд на запрещающий сигнал светофора. После столкновения рельсобус, в котором находилось около 19 человек, сошел с рельсов, а самосвал перевернулся.

По данным МВД, водитель самосвала скончался в больнице от полученных травм. «Травмы получили также машинист и еще один пассажир автобуса. На месте работают сотрудники ГАИ», — сообщили РБК в пресс-службе МВД.

Как уточняет ТАСС, в рельсовом автобусе находились 15 сотрудников РЖД. По данным агентства, в результате ДТП было повреждено 10 м железнодорожного полотна, для ремонта которого на место происшествия было направлено два ремонтных поезда.

По оценке железнодорожников, из-за ДТП могут быть задержаны два пассажирских поезда сообщением Казань — Адлер и Пермь — Новороссийск, в которых находятся более 650 пассажиров.

Это вторая авария на железной дороге за последние два дня. Днем 9 сентября в Югре на 901-м км перегона Мегион — Нижневартовск самосвал столкнулся с движущимся поездом № 346 Адлер — Нижневартовск. Пострадали 17 человек, среди них — четверо детей. Погибших в результате происшествия не было.

Теги: ДТП , пострадавшие , грузовик , Чувашия , рельсовый автобус
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