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Кинопрокатчик объяснил отмену предпоказа «Матильды» в Москве
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Кинопрокатчик объяснил отмену предпоказа «Матильды» в Москве
Общество, 16:20
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Кинопрокатчик объяснил отмену предпоказа «Матильды» в Москве

Предпоказ фильма Алексея Учителя «Матильда» был отменен, потому что копию картины не успели перевезти из Владивостока. Об этом рассказал РБК президент кинокомпании «Каропрокат», сопродюсер картины «Матильда» Алексей Рязанцев.

Он отметил, что в столичном кинотеатре «Иллюзион» сеанс «Матильды» был отменен по техническим причинам.

Рязанцев рассказал, что он и Алексей Учитель, находясь во Владивостоке, где в понедельник, 11 сентября, был предпремьерный показ фильма, не смогли отправить оригинал фильма в Москву.

«Был сделан «мастер» фильма в одном экземпляре, мы не делали с него копии. Мы предполагали, что сможем его отправить в Москву после начала показа и закачивания сервера здесь, во Владивостоке. Но нет ни одной нормальной курьерской службы, которая бы это сделала. А посылать человека мы не могли, потому что нас здесь [во Владивостоке] только двое: я и Алексей Учитель», — пояснил Рязанцев. По его словам, со зрителями, купившими билеты в «Иллюзион», Алексей Учитель встретится 25 октября лично.

«Эксклюзивно до начала общего проката Алексей Учитель в плане компенсации согласился приехать в «Иллюзион», поблагодарить этих зрителей, рассказать о картине и пообщаться с ними», — добавил Рязанцев.

О том, что предпоказ фильма, запланированный на 11 сентября, был отменен в «Иллюзионе» по техническим причинам, сообщалось на сайте кинотеатра. Показ фильма был перенесен на 25 октября, говорилось в сообщении.

В разговоре с РБК генеральный директор Госфильмофонда России Николай Бородачев сказал, что сеанс был отменен по желанию кинопрокатчика «Каро» [«Каропрокат»]. Бородачев подчеркнул, что это решение не связано «ни с какими политическими влияниями и запретами», а обусловлено техническими причинами.

В понедельник, 11 сентября, во Владивостоке в кинотеатре «Иллюзион-парк» состоялся предпремьерный показ «Матильды», который посетил режиссер кинокартины. В широкий российский прокат фильм выходит 26 октября.

Конфликт вокруг фильма «Матильда»

Фильм Алексея Учителя «Матильда» должен выйти на экраны в октябре 2017 года. 10 августа, несмотря на многочисленные протесты, ему было выдано прокатное удостоверение.

О чем кино

История романа наследника престола Николая (будущего императора Николая II) с артисткой балета Матильдой Кшесинской.

Протесты

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Натал​ья Поклонская дважды обращалась в прокуратуру, требуя проверить фильм. По ее мнению, он оскорбляет чувства верующих, является «антиисторической подделкой», направленной «на дискредитацию, клевету и глумление над одним из самых почитаемых святых — царя страстотерпца Николая II и его семьи». Оскорбления чьих-либо чувств в фильме эксперты в итоге не обнаружили.

Вслед за Поклонской в кинотеатры направила письма организация «Христианское государство — Святая Русь», призывающая не допустить выхода картины в прокат. Режиссер фильма Алексей Учитель пожаловался генпрокурору Юрию Чайке на «клеветнические измышления» депутата Поклонской и попросил проверить на экстремизм организацию «Христианское государство — Святая Русь».

Противники выхода фильма провели 1 августа молитвенное стояние. Его участники молились за вразумление создателей картины.


Теги: кино , кинотеатр , «Матильда»
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