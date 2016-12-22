Афганистан отдаст России мужа пожелавшей вступить в ИГ россиянки

Афганистан согласился отдать России ее гражданина Маджидина Куджаева, отбывающего наказание за попытку присоединиться к террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Об этом сообщает пресс-атташе российского посольства в Кабуле Алексей Косарев, передает «РИА Новости».



Как отмечается в сообщении, Куджаев вместе со своей семьей прибыл в Афганистан в 2016 году, где был задержан вместе с супругой и несовершеннолетней дочкой по подозрению в желании вступить в ИГ. Россиянин в боевых действиях не участвовал.

«В настоящее время афганская сторона официально уведомила о готовности передать российской стороне гражданина Куджаева с последующей экстрадицией в Россию», — сказал Алексей Косарев.

В понедельник, 11 сентября, сообщалось, что из тюрьмы «Пуле-Чархи» в афганской столице Кабуле были отпущены и перевезены в российское посольство 26-летняя жена Куджаева и ее пятилетняя дочка. На данный момент они находятся в российском посольстве, где обеспечены жильем, медицинской помощью и пропитанием. Супруг освобожденной россиянки еще «отбывает наказание», заявляли в российском посольстве.