Путин напоил юбиляра Кобзона чаем и подарил ему «Шахтерскую песню»

Фото: администрация Президента России

Президент России Владимир Путин принял в Кремле народного артист СССР Иосифа Кобзона, отмечающего 80-летний юбилей. Об этом сообщается на сайте главы государства.

На мероприятии также присутствовала супруга певца Нинель Кобзон. Отмечается, что встреча прошла в неформальной обстановке за чаем. Президент преподнес юбиляру в подарок картину «Шахтерская песня» живописца Александра Зеленского.

Также президент подписал указ о награждении Кобзона знаком отличия «За благодеяние», который присуждается за активную благотворительную и общественную деятельность.

Ранее 11 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин поздравил юбиляра лично, потому что «они давно товарищи, и Путин с огромным уважением относится к Кобзону».

В честь юбилея Кобзон даст сольный концерт в Государственном Кремлевском дворце.

Кобзон родился 11 сентября 1937 года на Украине. По подсчетам исполнителя, в его репертуаре свыше 3 тыс. песен. С 2011 года он является первым заместителем председателя комитета Госдумы по культуре.