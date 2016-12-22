В ГИБДД заявили об открытии трассы после акции сотрудников свинофермы

Трасса Оренбург — Соль-Илецк в Оренбургской области была разблокирована после пикета работников ​свинофермы «Вишневская». Об этом РБК сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По данным издания Prooren, работники вышли на протест против попытки захвата предприятия. Как сообщили пикетирующие корреспонденту издания, 6 сентября государственные контролирующие органы провели проверку на предприятии. По словам работников, после обысков и выемки документов появились предположения, что готовится захват предприятия.

Позднее в пресс-службе ООО «СГЦ «Вишневский» РБК сообщили, что пикет работников свинофермы закончился.

«На данный момент трасса [Оренбург — Соль-Илецк] не перекрыта, она открыта для доступа, машины могут проезжать. [Работники фермы] боятся остаться без работы, у многих кредиты, ипотека, у всех есть дети. Очень многие работники у нас с близлежащих поселков, эти поселки мы обеспечиваем рабочими местами. Люди впоследствии очень долго могут просидеть без работы, потому что данные специальности требуются только в сельском хозяйстве», — пояснили в пресс-службе.

На предприятии отметили, что в ходе проверки 6 сентября Следственный комитет изъял документы «для дальнейшего рассмотрения».

«На данный момент нет никакой информации, в каких целях это было сделано, для чего. В связи с этим у нас сейчас очень сильно упали поставки, то есть мы не можем работать с фирмами, которые нам поставляли корма для кормежки свиней. Люди боятся сюда приезжать, привозить что-либо, боятся закупки у нас делать. Наши свиньи доедают последние запасы кормов, которые у нас имеются», — пояснили в пресс-службе.