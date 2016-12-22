Явка на выборах в Москве составила 14,82%

Явка на муниципальных выборах по Москве составила 14,82%. Об этом сообщил корреспонденту РБК глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

В субботу, 10 сентября, в Москве прошли муниципальные выборы.

По данным Мосгоризбиркома, из дома голосовали около 66 тыс. человек. Это меньше, чем было зафиксировано на двух последних думских кампаниях.

Ранее Горбунов заявлял, что, по его оценкам, итоговая явка на выборах в Москве должна составить более 14–15%.

Кандидаты от объединенной оппозиции получили большинство голосов более чем в десяти районах столицы. Согласно подсчетам штаба бывшего депутата Дмитрия Гудкова, кандидаты в муниципальные депутаты (партии ПАРНАС и «Яблоко»), которых поддержал штаб, получат большинство голосов минимум в 13 районах Москвы.

После обработки 100% данных участковых избирательных комиссий (УИК) в Гагаринском районе оппозиция получила все 12 мест. В Академическом и Тверском районах — десять из 12 мест, в Ломоносовском — восемь из десяти мест, в Останкинском — восемь из 12 мест, в Пресненском — десять из 15 мест (включая одного кандидата-самовыдвиженца, которого поддержала оппозиция), в Левобережном — шесть из десяти мест, в Красносельском — семь из десяти. Оппозиция получила большинство и в районах Хамовники, Зюзино, Измайлово, Коньково и Аэропорт. Во многих районах еще не закончили подсчет голосов.