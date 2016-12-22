Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Твое право
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,53 57,03 EUR Нал. 69,10 68,46 USD Бирж. 57,18 -0,19 EUR Бирж. 68,59 -0,44 USD ЦБ. 57,17 +0,17 EUR ЦБ. 68,65 -0,04 EUR/USD 1,20 -0,00 ММВБ 2048,25 +0,76% РТС 1128,50 +0,79% Brent 53,56 -0,35% DJIA 21797,79 +0,06% Nasdaq 6360,19 -0,59% FTSE 7404,04 +0,36%
Синоптики пообещали москвичам температурный рекорд в ближайший вторник
Лента новостей
Из-за распыления газа в аэропорту Франкфурта-на-Майне пострадали шестеро 14:58, Общество В чемпионате Англии произошла самая быстрая тренерская отставка в истории 14:58, Спорт Сотрудница Международного комитета Красного Креста убита в Афганистане 14:58, Политика Россиянка найдена мертвой под балконом своего номера в отеле в Паттайе 14:52, Общество Бизнес-омбудсмен посоветовал Грефу не «наезжать» на малый бизнес 14:46, Бизнес Афганистан отдаст России мужа пожелавшей вступить в ИГ россиянки 14:44, Общество В США умер создатель Росомахи 14:40, Общество Минздрав заявил о почти двукратном снижении потребления алкоголя в России 14:39, Общество Саакашвили обвинил в краже своего паспорта полицию Украины 14:34, Политика Путин напоил юбиляра Кобзона чаем и подарил ему «Шахтерскую песню» 14:32, Общество В ГИБДД заявили об открытии трассы после акции сотрудников свинофермы 14:30, Общество ЦБ возьмется за интернет-магазины ценных бумаг 14:21, Финансы Экипаж МКС перешел в укрытие из-за вспышки на Солнце 14:21, Технологии и медиа Какое необычное право есть у трудящихся, кроме обязанностей 14:19, Партнерский материал Ford показал обновленный Mustang для Европы 14:11, Авто Адвокат заявила об обжаловании приговора члену «Шалтая-Болтая» 14:11, Общество В Кремле ситуацию вокруг Саакашвили назвали «политической клоунадой» 13:59, Политика Синоптики пообещали москвичам температурный рекорд в ближайший вторник 13:58, Общество Кремль заявил об отсутствии у Путина возможности указывать «Роснефти» 13:58, Бизнес Кремль увидел «политическую конкуренцию» в итогах голосования в Москве 13:57, Политика Организаторы ММАС-2018 рассказали об участниках мотор-шоу 13:51, Авто На укусившую полицейского в Домодедово женщину завели дело 13:49, Общество Лавров анонсировал новое сокращение американских дипломатов в России 13:40, Политика Глава Мосгоризбиркома ответил Жириновскому на требование уйти в отставку 13:39, Политика Свидетель рассказал об игре Улюкаева и Сечина в бильярд в Гоа 13:35, Общество Явка на выборах в Москве составила 14,82% 13:34, Политика Как быстро влиться в рабочий коллектив 13:33, Партнерский материал Аналитики назвали число потенциальных банкротов среди россиян 13:31, Финансы
Синоптики пообещали москвичам температурный рекорд в ближайший вторник
Общество, 13:58
0
Синоптики пообещали москвичам температурный рекорд в ближайший вторник

Температура в Москве во вторник, 12 сентября, может подняться до 27 градусов, что позволит побить рекорд, установленный 85 лет назад. Об этом РБК сообщил ведущий специалист «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, днем в среду, 13 сентября, температура понизится до плюс 22–24 градусов, ночью температура составит плюс 14–16 градусов, во второй половине дня возможна гроза. В среднем, дневная температура до конца недели будет от плюс 16 градусов до плюс 21 градуса, сообщил Тишковец.

В 1932 году в столице был зафиксирован температурный рекорд — плюс 26,4 градуса.

В центре «Фобос» ранее сообщали, что 13 сентября воздух в Москве может прогреться до плюс 28 градусов, что позволит побить рекорд 1909 года. Синоптики отмечали, что на неделе атмосферное давление будет расти, а вероятность осадков сократится до минимума. В «Фобосе» добавили, что начнется «вторжение субтропического тепла», в связи с чем температура продолжит повышаться.

Теги: Москва , аномально теплая погода , метеопрогноз , рекордная температура
Главное
Кремль увидел «политическую конкуренцию» в итогах голосования в Москве Политика
Материалы по теме
Синоптики пообещали москвичам коренной перелом в погоде Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве на 1 сентября Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку