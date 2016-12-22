Синоптики пообещали москвичам температурный рекорд в ближайший вторник

Температура в Москве во вторник, 12 сентября, может подняться до 27 градусов, что позволит побить рекорд, установленный 85 лет назад. Об этом РБК сообщил ведущий специалист «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, днем в среду, 13 сентября, температура понизится до плюс 22–24 градусов, ночью температура составит плюс 14–16 градусов, во второй половине дня возможна гроза. В среднем, дневная температура до конца недели будет от плюс 16 градусов до плюс 21 градуса, сообщил Тишковец.

В 1932 году в столице был зафиксирован температурный рекорд — плюс 26,4 градуса.

В центре «Фобос» ранее сообщали, что 13 сентября воздух в Москве может прогреться до плюс 28 градусов, что позволит побить рекорд 1909 года. Синоптики отмечали, что на неделе атмосферное давление будет расти, а вероятность осадков сократится до минимума. В «Фобосе» добавили, что начнется «вторжение субтропического тепла», в связи с чем температура продолжит повышаться.