«Роснефть» задумалась о создании нефтехимического производства в Индии

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что компания не исключает реализации нефтехимического проекта на индийском заводе Essar Oil. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

«В составе проекта есть резервный участок земли, который позволяет наращивать производство и реализовать вторую очередь, возможно, нефтехимической направленности. Мы об этом тоже думаем», — сказал он.

В конце августа «Роснефть» приобрела у Essar Energy Holdings Ltd 49,13% акций индийской Essar Oil. Одновременно о закрытии сделки по приобретению еще 49,13% в компании объявил консорциум инвесторов, в который входят зарегистрированный в Нидерландах нефтетрейдер Trafigura, а также фонд UCP Ильи Щербовича.

Тогда в «Роснефти» утверждали, что у приобретенного актива имеется значительный потенциал. «Конфигурация НПЗ является одной из наиболее технологически сложных в Азиатско-Тихоокеанском регионе и имеет значительные перспективы по расширению для развития нефтехимического производства», — отмечали в компании.

«Роснефть», Trafigura и UCP подписали соглашение о покупке доли в Essar Oil в октябре 2015 года. Годом позднее «Роснефть» сообщила, что стоимость сделки по приобретению компанией и консорциумом инвесторов 100% бизнеса EOL составит $12,9 млрд.