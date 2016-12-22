Поклонская призвала тщательно расследовать поджог «за Матильду»

Депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская призвала правоохранительные органы «тщательнейшим образом» расследовать поджог машин у офиса адвокатского бюро Pen & Paper, которое защищает интересы постановщика фильма «Матильда» Алексея Учителя, сообщает «РИА Новости».

О поджоге двух машин, припаркованных у офиса, утром в понедельник, 11 сентября, рассказал РБК адвокат Константин Добрынин. По его словам, машины подожгли три человека в масках, при этом они разбросали листовки «За Матильду гореть».

В своем посте в Facebook адвокат заявил, что это сделали сторонники Поклонской. «Пока Поклонская рассказывает всем о каких-то исках родственников святого царя и пытается запретить фильм, ее сторонники продолжают кидать «коктейли Молотова» и жечь», — написал Добрынин.

Это не первое нападение, связанное с режиссером Учителем и фильмом «Матильда». В ночь на 31 августа здание студии «Лендок» в Санкт-Петербурге забросали бутылками с зажигательной смесью. 4 сентября в Екатеринбурге микроавтобус «УАЗ», нагруженный газовыми баллонами и бочками с бензином, врезался в фойе кинотеатра «Космос» и загорелся. При пожаре никто не пострадал, 6 сентября суд арестовал задержанного по подозрению в нападении мужчину на два месяца. Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман связал поджог с нагнетанием истерии вокруг фильма «Матильда». Он назвал случай терактом и завершил запись словами «привет Поклонской».

Кремль назвал атаки на кинотеатр в Екатеринбурге и на студию режиссера Алексея Учителя «уродливыми проявлениями».

Поклонская тогда ответила, что Ройзман «задевает религиозные чувства людей», называя подозреваемого в нападении «православным фанатом». Она заявила, что намеки на связь инцидента с ней недопустимы, как и передача ей «приветов через соцсети».

Поклонская была одним из инициаторов кампании против фильма «Матильда». Еще в ноябре 2016 года она направила запрос генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой проверить фильм «Матильда». По ее словам, фильм следовало проверить на наличие оскорблений религиозных чувств православных. «Пока не закончится проверка, соответствующее исследование этого фильма — а будет проверяться и культурное историческое обоснование, — фильм, конечно же, не пойдет в прокат», — сказала она тогда.

Режиссер фильма Алексей Учитель заметил тогда, что фильм еще не готов. Поклонская ответила, что запрос был подготовлен, так как есть письменные и устные обращения общественности на ее имя.