Адвокат попросил дополнительной защиты для Саакашвили на Украине

Адвокат бывшего главы обладминистрации Одессы Михаила Саакашвили Маркиян Галабала подал в Государственную миграционную службу (ГМС) Украины заявление с просьбой, чтобы его клиента признали лицом, нуждающимся в дополнительной защите. Об этом юрист рассказал в эфире телеканала NewsOne.

«Саакашвили может быть объектом преследования грузинской власти. Соответственно с информацией, распространенной заместителем министра юстиции Сергеем Петуховым, Грузия подала запрос на экстрадицию Михаила Саакашвили. Мы боимся, что в результате удовлетворения этого запроса к Саакашвили будут применены пытки в Грузии или у него не будет права на справедливый суд», — заявил Галабала.

Он добавил, что подача подобного заявления предусмотрена законом о статусе беженцев и лиц, которые нуждаются в дополнительной защите.

Вечером 10 сентября Саакашвили вместе со своими сторонниками прорвался на территорию Украины на пункте пропуска «Шегини», после того как украинские власти отказались пустить поезд с ним на территорию страны. В ходе столкновений травмы получили 11 сотрудников правоохранительных органов.

После этого политик доехал до Львова, где встретился со своими сторонниками.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Глава МВД страны Арсен Аваков пообещал, что каждый участник прорыва будет «офизичен» и наказан.