Зампредседателя крымского меджлиса получил 8 лет колонии

Верховный суд Крыма приговорил к восьми годам зампреда запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» Ахтема Чийгоза. Он признан виновным в организации беспорядков у стен крымского парламента в феврале 2014 года. Об этом сообщает «РИА Новости».

Как сообщил председатель судебной коллегии Виктор Зиньков, Чийгоз будет отбывать наказание в колонии общего режима.

«Зачесть в срок отбывания наказания время содержания Чийгоза под стражей с 29 января 2015 года по 11 сентября 2017 года. Меру пресечения в виде содержания под стражей до вступления приговора в законную силу оставить без изменений», — сказал Зиньков.

Чийгоз был арестован в январе 2015 года. По версии следствия, в феврале 2014 года у здания крымской Верховной рады «Меджлис крымско-татарского народа» проводил демонстрацию, во время которой были избиты представители движений «Русское единство» и самообороны Республики Крым. Также протестующие ворвались в здание республиканского парламента и нанесли там ущерб на 600 тыс. руб.