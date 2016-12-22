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Врио губернатора Севастополя набрал более 71% голосов на выборах
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Врио губернатора Севастополя набрал более 71% голосов на выборах
Политика, 09:05
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Врио губернатора Севастополя набрал более 71% голосов на выборах

По предварительным итогам голосования, временно исполняющий обязанности главы Севастополя Дмитрий Овсянников набрал 71,05% голосов на первых в истории города прямых выборах губернатора. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ГАС «Выборы».

Как отмечается в материалах, за кандидата от «Единой России» проголосовали 77,4 тыс. человек. За Овсянниковым следует Роман Кияшко, выдвинутый КПРФ, за которого отдали свои голоса 16,42% жителей Севастополя. Кандидат от ЛДПР Илья Журавлев — на третьем месте. За него проголосовали 7,61% избирателей. За Ивана Ермакова из «Патриотов России»  отдали свои голоса 2,13% севастопольцев, а за Николая Кряжева из Коммунистической партии социальной справедливости — 0,50% избирателей. Как сообщалось на сайте Севастопольской городской избирательной комиссии 10 сентября, явка на выборах к 18:00 составляла 30,5%.

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Овсянников был назначен врио Севастополя с 28 июля 2016 года, сообщается на сайте администрации города. До этого с 2015 года до 2016 год он занимал должность заместителя министра промышленности и торговли.

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В воскресенье, 10 сентября, в России проходил единый день голосования. В этот день крымчане выбирали муниципальных депутатов и выбирали депутатов Госсовета. В Севастополе помимо выборов губернаторов проходило дополнительное голосование по депутатам Законодательного собрания города.

Теги: Крым , Севастополь , Единый день голосования
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