Cемь человек погибли при стрельбе в Техасе

В результате стрельбы в частном доме в городе Плейно в Техасе погибли семь человек, двое получили ранения. Об этом сообщает местное издание Dallas Morning News.
Стрельба в доме произошла накануне вечером, 10 сентября. Соседи, услышавшие выстрелы, вызвали полицию. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов застрелили предполагаемого преступника. Внутри дома были обнаружены тела cеми человек. Еще два человека были госпитализированы.
Причины произошедшего пока неизвестны. Как сообщили соседи, конфликт мог возникнуть во время вечеринки в доме, однако полиция пока не подтверждает эту информацию.
В городе Коламбус штата Огайо 8 сентября мужчина открыл стрельбу в средней школе. В результате произошедшего никто не пострадал, стрелявший был задержан полицией.