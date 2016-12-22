Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,81 57,40 EUR Нал. 69,49 68,87 USD Бирж. 57,37 +0,47 EUR Бирж. 69,03 +0,61 USD ЦБ. 57,00 -0,14 EUR ЦБ. 68,69 +0,45 EUR/USD 1,20 -0,00 ММВБ 2032,75 +1,12% РТС 1119,61 +0,80% Brent 54,01 +0,48% DJIA 21797,79 +0,06% Nasdaq 6360,19 -0,59% FTSE 7377,60 -0,26%
Полиция Лондона рассказала о новом методе борьбы с террористами
Лента новостей
В Польше назвали законными репарации от Германии и оценили ущерб 05:17, Политика Клинтон отказалась от участия в новых выборах президента США 04:59, Политика Захарова прокомментировала заявление Меркель о судьбе Крыма 04:38, Политика Мосгоризбирком сообщил о лидировании кандидатов «Единой России» в Москве 04:15, Политика На Украине завели уголовное дело после прорыва Саакашвили через границу 04:07, Политика Ураган «Ирма» вызвал наводнение во Флориде. Фоторепортаж 03:52, Фотогалерея  Роспотребнадзор сообщил о крупнейшей за 20 лет вспышке гепатита А в США 03:49, Общество Ураган «Ирма» оставил без света более 3 млн человек во Флориде 03:46, Общество Кандидаты в мундепы заявили о ночных нарушениях при подсчете голосов 03:35, Политика Рафаэль Надаль в третий раз стал победителем US Open 02:55, Общество «Коммерсантъ» узнал формат возобновления поставок турецких помидоров 02:54, Политика Илья Яшин заявил о своей победе на выборах в Москве 02:30, Политика Генпрокурор Украины прокомментировал прорыв Саакашвили через границу 02:06, Политика В штабе Гудкова сообщили о 179 побеждающих кандидатах в мундепы 01:50, Политика Выборы в Москве прошли при низкой явке и масштабном надомном голосовании 01:18, Политика В Киеве заявили об 11 пострадавших полицейских при прорыве Саакашвили 01:07, Политика Как Михаил Саакашвили прорвал границу Украины. Фоторепортаж 00:42, Фотогалерея  Мосгоризбирком обвинил «Эхо Москвы» в нарушении режима «тишины» 00:30, Политика Линия партии: за кого россияне отдали голоса на выборах 00:23, Политика В «Яблоке» заявили о победе в избирательном округе Путина 00:13, Политика Минобороны покрыло долг за ЖКУ в 29 млрд за счет программы вооружений 00:01, Политика «Ростелеком» начал переговоры об инвестициях в киберспортсменов 00:00, Технологии и медиа Кадыров попросил больше не устраивать митинги в поддержку рохинджа 10 сен, 23:55, Политика На Солнце вновь произошла мощная вспышка 10 сен, 23:49, Общество Сборная России разгромила хорватов и вышла в четвертьфинал Евробаскета 10 сен, 23:34, Спорт Перешедший с дракой границу Украины Саакашвили прибыл во Львов 10 сен, 23:32, Политика Проверьте ваше везение, предпринимательское чутьё и деловую хватку 10 сен, 23:22, РБК и Билайн Зюганов назвал явку в Москве «ненормальной» 10 сен, 23:10, Политика
Полиция Лондона рассказала о новом методе борьбы с террористами
Общество, 05:29
0
Полиция Лондона рассказала о новом методе борьбы с террористами

Для предотвращения терактов, которые совершают террористы на автомобилях, врезающиеся в пешеходов, полиция Лондона разработала новый метод. Об этом сообщает The Times со ссылкой на заявление британской полиции.

Для остановки «автотеррористов» в полиции предложили использовать специальную сеть с вольфрамовыми шипами. Новое спецсредство получило название Talon («Коготь»). Эта сеть развертывается на дороге перед движущимся средством. После того, как машина наезжает на «Коготь», шипы вонзаются в колеса и опутывают их, после чего они прекращают крутиться и машина теряет ход.

Подобные сети можно будет развертывать вокруг мест проведения массовых мероприятий, обеспечивая безопасность их участников. По оценкам полиции, для развертывания «Когтя» менее чем за минуту достаточно всего двух сотрудников. При этом она способна остановить грузовик массой до 17 тонн.

«Это оборудование, несомненно, может потенциально спасти жизни и является лишь одним из ряда мер, направленных на обеспечение защиты пешеходов в Лондоне», — прокомментировал нововведение представитель полиции. Новое оборудование было продемонстрировано зрителям накануне, во время парада на  Уайтхолле.

Серия нападений в центре Лондона. Фоторепортаж Еще 10 фото
Фотогалерея

Атака террористов с применением фургона произошла в Лондоне в июне. 3 июня машина террористов начала сбивать пешеходов на Лондонском мосту. После этого из нее выпрыгнули несколько человек с ножами и начали атаковать прохожих. Все террористы были ликвидированы полицией. Жертвами нападения стали восемь человек, около 50 оказались ранены.

Схожую серию атак террористы произвели в августе в испанской Каталонии. 17 августа фургон врезался в толпу на бульваре Рамбла в центре Барселоны. В результате 14 человек погибли, более стали получили ранения. Еще одна группа террористов произвела атаку в муниципалитете Камбрильс, в результате которой пострадали семь человек.

Теги: Великобритания , Лондон , Терроризм
Главное
Выборы в Москве прошли при низкой явке и масштабном надомном голосовании Политика
Материалы по теме
Террорист с мечом из-за навигатора попал в паб вместо Виндзорского замка Общество
Король Испании вышел на многотысячный марш против террора в Барселоне Общество
Россиян предупредили о террористической угрозе в Великобритании Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку