Клинтон отказалась от участия в новых выборах президента США

Хиллари Клинтон, уступившая на президентских выборах в США в 2016 году Дональду Трампу, больше не намерена принимать участие в президентских выборах США, хотя и не будет отказываться от политической активности. Об этом она рассказала в интервью CBS News.

«Я больше не буду кандидатом на выборах. Но я не завершила работу в политике, поскольку я действительно верю, что на кону — будущее нашей страны», — заявила она.

Комментируя ход президентской кампании в 2016 году она отметила, что ее главной ошибкой было использование личной электронной почты для передачи конфиденциальных сведений. Этот факт привел к расследованию ФБР, которое изучало обращение экс-госсекретаря со сведениями, составлявшими гостайну. Несмотря на то, что официальные обвинения в совершении преступления, выдвинуты не были, скандал отразился на ее популярности в ходе выборов. В разговоре с журналистами Клинтон подчеркнула, что не снимает с себя ответственности за нарушение правил безопасного обращения с конфиденциальной информацией.

Президентские выборы в США состоялись в ноябре 2016 года. Несмотря на то, что Клинтон набрала больший процент голосов избирателей, чем Трамп (48,03% против 45,94%), она уступила политическому оппоненту в голосовании выборщиков по штатам. Это привело к победе республиканца Трампа на выборах главы государства.

К осени 2017 года Хиллари Клинтон выпустила книгу воспоминаний, в которой описывала президентскую кампанию. В ней она признала, что уступила на выборах из-за ряда личных ошибок. В их числе она назвала испортившие ее репутацию связи с Уолл-стрит и заявления о том, что она лишит работы шахтеров, отразившиеся на ее популярности на Среднем западе США.