Мосгоризбирком сообщил о лидировании кандидатов «Единой России» в Москве

На выборах муниципальных депутатов на выборах в Москве лидируют кандидаты от «Единой России». Об этом, как передает «Интерфакс», заявил ​председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

По оценкам Горбунова, итоговая явка на выборах в Москве составит порядка 14 — 15%. «Среди лидеров в основном кандидаты от «Единой России», также побеждают представители «Яблока», КПРФ, других политических партий и самовыдвиженцы», — рассказал он. Данные приведены по итогам обработки около 25% протоколов избирательных комиссий.

При этом, отметил Горбунов, в районах, где применялись КОИБы (комплексы обработки избирательных бюллетеней), обработаны уже все протоколы. Окончательные результаты выборов, по словам председателя Мосгоризбиркома, могут быть подведены к полудню понедельника, 11 сентября.

Ранее штаб Дмитрия Гудкова сообщил, что по предварительным итогам, победу в своих округах одерживают 179 кандидатов в муниципальные депутаты, выдвигавшихся при поддержке штаба. В это число он включил и кандидатов от партии «Яблоко». В «Яблоке» число победивших кандидатов оценили в более чем 50 человек. В числе прочих кандидатов оппозиции, о своей победе в Красносельском районе Москве заявил член бюро федерального политсовета движения «Солидарность» Илья Яшин.