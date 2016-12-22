Роспотребнадзор сообщил о крупнейшей за 20 лет вспышке гепатита А в США

В нескольких штатах США были зафиксированы вспышки гепатита А. С этим предупреждением, опубликованным на сайте ведомства, выступила пресс-служба Роспотребнадзора.
В частности, вспышка заболевания была отмечена в Калифорнии, в городе Сан-Диего. «На начало сентября в стихийно возникшем поселении бездомных лиц в районе города Сан Диего диагноз гепатит А был установлен у 379 человек, 15 из которых умерли. Муниципальные власти города проводят масштабные мероприятия по очистке и дезинфекции территории, на которой проживают бездомные», — сообщили в ведомстве. При этом в Роспотребнадзоре отметили, что эта вспышка заболевания стала самой крупной за последние 20 лет.
Кроме того, всплеск заболеваемости был отмечен в Колорадо. Как отмечает Роспотребнадзор, местные власти зафиксировали 54 случая заболевания гепатитом А, один из которых оказался со смертельным исходом.
«Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок», — говорится в сообщении.
Гепатит A — это острое заболевание печени, вызываемое одноименным вирусом. Его инкубационный период составляет от двух недель до полутора месяцев. Борьба с заболеванием осуществляется с помощью вакцинирования.
На прошлой неделе, 8 сентября, Роспотребнадзор предупредил о вспышке сибирской язвы в Италии. Заболевание было найдено специалистами у нескольких погибших коров.