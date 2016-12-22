Рафаэль Надаль в третий раз стал победителем US Open
Общество, 02:55
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Рафаэль Надаль в третий раз стал победителем US Open
Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу над южноафриканцем Кевином Андерсоном в финале US Open, сообщается на сайте турнира. Таким образом, он в третий раз за свою карьеру становится победителем этого соревнования.
Матч 31-летнего Надаля с 28-летним Андерсоном завершился со счетом 6:3, 6:3, 6:4. Продолжительность борьбы теннисистов составила 2 часа 30 мин.
Победа Надаля также стала 16-й в его борьбе за трофеи турниров Большого Шлема. Один раз он выиграл открытый чемпионат Австралии по теннису, два раза — Уимблдон, и 10 раз — открытый чемпионат Франции.