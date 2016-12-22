Илья Яшин заявил о своей победе на выборах в Москве

Член бюро федерального политсовета движения «Солидарность» Илья Яшин в своем Twitter заявил о победе движения на выборах в Красносельском районе Москве. Именно в этом районе он выдвигал свою кандидатуру в муниципальные депутаты.

«Итоги выборов в Красносельском: «Солидарность» — 7 мандатов, «Единая Россия» — 3. В обоих округах первые места наши. Полный разгром единоросов», — написал он.

Также о своей победе в Twitter заявил кандидат в муниципальные депутаты, специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар. «По протоколам с УИКов наша команда в 1-м округе Хамовников прошла целиком, я первый», — заявил он. При этом, отметил Азар, кандидаты в муниципальные депутаты от «Единой России» успеха не добились.

О своем успехе написала и кандидат в муниципальны Люся Штейн, также представляющая команду Гудкова. По ее словам, ей удалось набрать 1153 голоса. Мандаты, отметила она, в этом же округе также должны получить оппозиционные политики Виктор Котов и Илья Морозов.

Ранее в штабе Гудкова сообщили, что по предварительным данным, 179 кандидатов в муниципальные депутаты, выдвигавшихся при поддержке штаба, добились успеха. В «Яблоке», сотрудничавшем со штабом оппозиционного политика, заявили о победе более 50 собственных кандидатов.

Выборы муниципальных депутатов в Москве прошли в 125 районах столицы. Всего на них должна решиться судьба 1502 депутатских мандатов. По последним данным, явка к вечеру дня голосования составила порядка 12%.