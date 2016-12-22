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В Киеве заявили об 11 пострадавших полицейских при прорыве Саакашвили
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В Киеве заявили об 11 пострадавших полицейских при прорыве Саакашвили
Украинский кризис, 01:07
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В Киеве заявили об 11 пострадавших полицейских при прорыве Саакашвили

В результате действий политика Михаила Саакашвили и его сторонников, силой прорвавших польско-украинскую границу, пострадали 11 сотрудников пограничного ведомства. Об этом говорится в сообщении на официальной странице МВД Украины в Facebook.

Как утверждают в правоохранительных органах, все пострадавшие вынужденно обратились за помощью к медикам. «За медицинской помощью обратились 11 полицейских, из которых пять —- работники патрульной полиции и шесть — бойцы полка полиции особого назначения. Медики диагностировали у них закрытые травмы головы и грудной клетки», — рассказали в ведомстве.

Олег Слободян, помощник председателя Госпогранслужбы, в свою очередь отметил, что сторонники Саакашвили провоцировали пограничников на столкновение, срывая с них форму и погоны. При этом он подчеркнул, что силовикам заранее было дано указание не применять силу. «Пограничники получили приказ не применять оружие и средства физического воздействия, ведь проходила «мирная акция», — сообщил Слободян.

Как Михаил Саакашвили прорвал границу Украины. Фоторепортаж Еще 5 фото
Фотогалерея

Саакашвили и его сторонники силой прорвались через польско-украинскую границу 10 сентября. До этого власти Украины отказались пускать состав с экс-губернатором Одесской области, лишенным украинского гражданства через границу. После прорыва границы Саакашвили вместе с Юлией Тимошенко прибыл во Львов.

Теги: Украина , Михаил Саакашвили
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