В «Яблоко» заявили о победе в избирательном округе Путина
Политика, 00:13
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В «Яблоко» заявили о победе в избирательном округе Путина
В Гагаринском районе Москвы победу в муниципальных выборах одержали 12 кандидатов от «Яблока». Об этом заявила РБК кандидат в муниципальные депутаты Елена Русакова со ссылкой на подсчеты партии.
«По нашим подсчетам на всех участках победа команды «Яблока». 4 округа по 3 мандата. Во втором округе голосовал Путин», — сказала она.
Владимир Путин 10 сентября принял участие в муниципальных выборах в Москве. Отдать свой голос он пришел на избирательный участок № 2151 в Гагаринском районе Москвы.