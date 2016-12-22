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Перешедший с дракой границу Украины Саакашвили прибыл во Львов
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Перешедший с дракой границу Украины Саакашвили прибыл во Львов
Политика, 10 сен, 23:32
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Перешедший с дракой границу Украины Саакашвили прибыл во Львов

Экс-губернатор Одесской области, лишенный украинского гражданства, Михаил Саакашвили успешно пересек границу страны и прибыл во Львов, где встретился со своими сторонниками. Видео прибытия в город он опубликовал на своей странице в Facebook.

На кадрах политик фотографируется с встречающими его в городе людьми и главой партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко. Один из участников встречи выкрикивает лозунг «Слава Украине!», на что окружающие хором отвечают «Героям слава!».

После этого Саакашвили и Тимошенко вместе с группой сторонников отправляются на прогулку по улицам города. Вслед за этим участники импровизированного митинга остановились для того, чтобы ответить на вопросы журналистов. Во время общения с представителями прессы Саакашвили рассказал о том, как он пересек границу. Также Саакашвили подверг критике действия властей, пытавшихся помешать его прибытию на Украину. 

«За эту Украину я готов отдать свою жизнь, так как если она состоится, она станет европейской державой», — заявил на встрече политик. После Саакашвили выступила Юлия Тимошенко. Она заявила, что на Украине «наступила новая коррумпированная диктатура».

Михаил Саакашвили прибыл во Львов из Польши. Границу Украины он пересек вопреки противодействию пограничников и украинских властей. Изначально он планировал добраться до Львова на поезде, однако состав, на котором он находился, не тронулся с места, пока Саакашвили его не покинул. После этого Саакашвили и его сторонники проследовали к границе на автобусах. Пограничный пункт «Шегини» политик и его сторонники пересекли с дракой, силой продавив цупь пограничников. В Погранслужбе Украины этот инцидент назвали «массовым нарушением государственной границы».

Теги: Украина , Львов , Михаил Саакашвили
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