Зюганов назвал явку в Москве «ненормальной»

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов подвел предварительные итоги выборов, прошедших 10 сентября в ряде регионов России, передает «РИА Новости». Особо лидер коммунистов отметил низкую явку в Москве, назвав ее «ненормальной».

Зюганов также отметил, что КПРФ «крайне беспокоит» ситуация на прошедших выборах в Мордовии. Ряд замечаний у партии, по его словам, есть к выборам в Краснодарском крае, Саратовской области и еще нескольких регионах. . «В Москве явка, на мой взгляд, минимальная… Это ненормально», — подчеркнул лидер коммунистов.

При этом Зюганов отметил, что подводить окончательные итоги выборов и характер их проведения пока рано. «Что касается на счет, признали или не признали, надо вначале подвести итоги выборов, как следует посчитать… Мы подведем итоги сегодня ночью и завтра утром обнародуем», — пояснил он.

Как стало известно ранее, явка в Москве, по данным ЦИК, к вечеру 10 сентября составила порядка 12%. В штабе кандидатов в муниципальные депутаты явку в Москве оценили в явку 14,5%, назвав ее «катастрофически низкой».