Саакашвили рассказал о планах ехать во Львов

Экс-губернатор Одесской области, лишенный украинского гражданства, Михаил Саакашвили сообщил о планах ехать во Львов. Ранее он попал на территорию Украины, прорвав кордон пограничников. Об этом сообщает телеканал Newsone.

«Едем во Львов! У ратуши через час!», — сказал Саакашвили.

Михаил Саакашвили заранее объявил о том, что 10 сентября планирует впервые после лишения украинского гражданства вернуться в страну. Накануне, 9 сентября, он приехал в Польшу, пытаясь добраться до Украины на поезде. Однако состав в польском Перемышле не тронулся с места, пока политик не покинул его. В качестве альтернативы Саакашвили и его сторонники добирались до украинской границы на автобусах.

Экс-губернатор попал на территорию Украины, прорвав вместе со своими сторонниками кордон пограничников. На КПП Шегини на польско-украинской границе произошла драка. Как сообщал корреспондент «РИА Новости», активисты вынесли Саакашвили в Украину «буквально на руках». В Погранслужбе Украины назвали прорыв Саакашвили «массовым нарушением государственной границы».