В Подмосковье грузовик выехал на встречную полосу и врезался в семь машин

​Грузовик «КамАЗ» выехал на встречную полосу на Минском шоссе в Подмосковье и врезался в семь автомобилей. Об этом РБК сообщил дежурный офицер пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.



«На 65-м км Минского шоссе в 19:00 у ехавшего в сторону Москвы «КамАЗа» лопнуло колесо, он выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП восемь машин, в том числе грузовик, получили повреждения. Один человек пострадал, он госпитализирован», — сказал представитель пресс-службы.

На месте работают полицейские, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Москве на Варшавском шоссе столкнулись семь автомобилей. В результате столкновения пострадали два человека.