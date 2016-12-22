Явка на выборах в Москве к 18:00 составила 12%

Явка на муниципальные выборы в Москве по состоянию на 18:00 составила 12%. Об этом заявил председатель Московского городского избиркома Валентин Горбунов, передает «РИА Новости».
«Общая явка на 18.00 составила 12,01%», — заявил Горбунов. По прогнозам главы комиссии, явка в городе к окончанию выборов — 20.00 по мск — составит около 15%.
Ранее, к 15:00, на избирательные участки в Москве пришли около 8,5% избирателей.
В воскресенье, 10 сентября, в России проходит единый день голосования. 46 млн избирателей должны проголосовать на 6 тыс. выборов различного уровня. РБК ведет прямую трансляцию с единого дня голосования.
Секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Майя Гришина сообщила, что нарушений, способных повлиять на результаты выборов, зафиксировано не было.