В ЦИК заявили об отсутствии критических нарушений на выборах

Нарушений, способных повлиять на результаты выборов, зафиксировано не было, заявила в ходе пресс-конференции секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Майя Гришина, передает «Интерфакс». РБК ведет прямую трансляцию с единого дня голосования.
«Жалоб, которые требуют коллегиального рассмотрения, в ЦИК не поступало», — добавила секретарь Центризбиркома. Текущий избирательный цикл она оценила как «спокойный».
«В этом политическом цикле никаких серьезных жалоб со сложными политическими конструкциями не поступало», — отметила Гришина. Избиркомы «на местах», по ее данным, работали «очень интенсивно, честно» и «не жалея сил». Однако некоторые из них, как заметила секретарь ЦИК, зафиксировали отдельные обращения.
«Есть отдельные жалобы, касающиеся в том числе отказа в регистрации», — пояснила Гришина. «Однако там все инстанции уже пройдены», — добавила она. Помимо этого, по его словам, приходит «много обращений, которые нельзя назвать жалобами с мест». «Речь [идет] о порядка 318 [обращениях], которые поступили. Более половины — на незаконную агитацию на «день тишины», — уточнила она, добавив, что авторы этих жалоб «требуют рассмотрения на местах». «Все эти факты будут проверены, зафиксированы», — заключила секретарь ЦИК.
В воскресенье, 10 сентября, в России проходит единый день голосования. 46 млн избирателей должны проголосовать на 6 тыс. выборов различного уровня. В частности, жители 16 российских субъектов выберут глав регионов. В шести субъектах состоятся выборы в региональные парламенты. В Москве в этот день проходит голосование за муниципальных депутатов. Участие в них уже принял президент России Владимир Путин.