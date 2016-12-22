Легкомоторный самолет аварийно приводнился у Кронштадта

Легкомоторный самолет аварийно приводнился на Финском заливе в районе Кронштадта. В результате аварии пострадавших нет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Инцидент произошел в 15:30. «На место выехали сотрудники полиции. Совместно с сотрудниками других правоохранительных органов они выясняют обстоятельства экстренной посадки», — сказал собеседник агентства.
По данным источника агентства, пилот самолета «Аэропракт-32» сообщил о нестабильной работе двигателя. Как сообщает «Фонтанка», первыми на место происшествия прибыли сотрудники транспортной службы ФСБ.
Ранее легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на воду в акватории Байкала в Иркутской области. В результате инцидента пострадали два человека, как сообщал «Интерфакс», пассажиры самолета были в нетрезвом состоянии.