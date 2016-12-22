В Великобритании неизвестный с ножом напал на прихожан церкви
Общество, 17:17
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В Великобритании неизвестный с ножом напал на прихожан церкви
Неизвестный мужчина напал с ножом на прихожан церкви в британском городе Бирмингеме. В результате атаки пострадали три человека, сообщает The Telegraph.
Как сообщили изданию очевидцы, в момент нападения в церкви на службе находились около 150 человек. Нападавший «кухонным ножом» ранил одного человека, еще двое получили ранения рук при попытке задержать нападавшего до прибытия полиции. В настоящее время мужчина арестован по подозрению в попытке совершения преднамеренного убийства.
«Предварительные данные указывают на то, что преступник и один из пострадавших знали друг друга и что это была целенаправленная атака», — сообщил изданию представитель полиции.
В настоящее время один пострадавший госпитализирован, его состояние стабильное.