Парламент Адыгеи избрал Мурата Кумпилова главой республики

Госсовет Адыгеи выбрал Мурата Кумпилова новым главой республики. Ранее Кумпилов занимал должность врио главы Адыгеи, передает ТАСС. Он был избран тайным голосованием в парламенте.
Кумпилов будет занимать должность главы республики на протяжении пяти лет. За его кандидатуру отдали голоса 48 из 48 присутствующих депутатов.
Кумпилов временно исполнял обязанности губернатора с 12 января. Как сообщает «Интерфакс», Кумпилов уже официально вступил в должность главы республики после церемонии инаугурации, которая прошла после его избрания парламентом.
Выступая на собрании Госсовета Адыгеи, новый избранный глава пообещал сконцентрировать внимание на «заботе о пожилых людях, предоставлении жилья детям-сиротам и переселении аварийных домов».
В марте 2016 года депутаты Госсовета Адыгеи отменили прямые всенародные выборы главы республики. Теперь партии предлагают свои кандидатуры на рассмотрение президента, который определяет трех кандидатов. Из них депутаты местного парламента выбирают нового главу путем тайного голосования.
В этом году Путин предложил трех кандидатов: и.о. руководителя республики Мурата Кумпилова, председателя одного из комитетов республиканского Гоcсовета Александра Лободу и бизнесмена Шамсудина Пшизова.